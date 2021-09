ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 5 ಅನ್ನು 'ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್‌ ದಿನ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಕೆನಡಾದ ಬರ್ನಾಬಿ ನಗರ

International

oi-Mayuri N

ಕೆನಡಾ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 03: ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್‌ರ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 5 ಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರುಷವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕೆನಡಾದ ಬರ್ನಾಬಿ ಎಂಬ ನಗರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 5 ಅನ್ನು ''ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್‌ ದಿನ" ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್‌ ಕೊಲೆಯಾದ ದಿನವನ್ನು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್‌ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲು ಕೆನಡಾದ ಬರ್ನಾಬಿ ಎಂಬ ನಗರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. 2017 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 5 ರಂದು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಯೇ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್‌ರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

To honour courage & legacy of our pride Gauri Lankesh, Canadian city of Burnaby declares September 5th of every year as ‘Gauri Lankesh Day’



We appreciate Canada’s South Asian diaspora for making this possible



Gauri lives on & inspires us to keep fightng for an egalitarian world pic.twitter.com/r6VfMJkJSq