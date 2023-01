18 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಯುಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿ: ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌ ಹೀಗೆ ಆಶಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

International

oi-Ravindra Gangal

ಲಂಡನ್‌, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 05: 18 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಯುಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬ್ರಿಟನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌ ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2023 ತಾವು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

'ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ' ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಣಿತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 16-19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರಷ್ಟೇ ಗಣಿತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಸುನಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಿಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಭಾರತ ಮೂಲದ ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಷಿ ಸುನುಕ್‌ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಎ ಮಟ್ಟದ ಅಂಕ ಬರಬೇಕೆಂದು ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 18 ರವರೆಗೆ ಗಣಿತದ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬಿ-ಟೆಕ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ದಿಢೀರನೇ ಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಲ್ಪನೆಯು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್‌ ಪಕ್ಷದ ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬ್ರಿಟನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಭಾರತ ಮೂಲದವರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇನ್ಸಫೋಸಿಸ್‌ನ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿ.

English summary

British Prime Minister Rishi Sunak on Wednesday said he was looking at plans to ensure all pupils in the United Kingdom study maths in some form until the age of 18