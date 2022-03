International

ಟೋಕಿಯೋ, ಮಾರ್ಚ್ 16: ಜಪಾನ್ ನ ಫುಕುಶಿಮಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಿಕ್ಚರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 7.3 ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪನ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಭೂಕಂಪನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಪಾನ್ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಸಮುದ್ರದಾಳದಲ್ಲಿ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೊಳಗೆ ಕಂಪನ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಮಾರ್ಚ್ 2011 ರಲ್ಲಿ ದುರಂತದ 11 ನೇ ಕಹಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬುಧವಾರದ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲ.

ಮಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಫುಕುಶಿಮಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟರ್ (3-ಅಡಿ) ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುನಾಮಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. NHK ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಹಿನಿಯು ಸುನಾಮಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

2011 ರ ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿಯ ನಂತರ ಅನೇಕ ಕರಗುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಫುಕುಶಿಮಾ ಡೈಚಿ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಟೋಕಿಯೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಅದರ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾವುದೇ ಸಂಭವನೀಯ ಹಾನಿಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪವರ್ ಕಟ್

ಜಪಾನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ "ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್" ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಲಾನಯನದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ತೀವ್ರವಾದ ಭೂಕಂಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಂಪನದಿಂದ ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ 700,000 ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ TEPCO ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬಲವಾದ ನಡುಕಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

2011ರ ಜಪಾನ್ ಸುನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆ

2011ರ ಸುನಾಮಿಯಲ್ಲಿ 2,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ 2021ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಮಿಯಾಗಿಯ ಈಶಾನ್ಯ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ತಲೆಬುರುಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದರು. 2011ರ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ನಾಟ್ಸುಕೋ ಒಕ್ಯುಹಾಮಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು.

A powerful earthquake of 7.3 magnitude hit Japan on Wednesday evening, off the coast of Fukushima, located in the northern part of the country. The massive earthquake triggered a tsunami advisory.