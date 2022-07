ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಭೂತ: ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ನಿಂತ ವಿಮಾನ!

International

ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಜುಲೈ 25: ಕಾರು, ಬಸ್ಸು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ನಡುವೆ ದೆವ್ವಗಳು ಬೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೆವ್ವ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೆವ್ವದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ?, ಆಗಿದ್ದೇನು? ಎನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇಟಲಿಯಿಂದ ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ತೆರಳುವ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆದರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ, ಭಯದಿಂದ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳ ಭಯಾನಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಿಷಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಇಟಲಿಯ ರೋಮ್ ಫಿಯುಮಿಸಿನೊ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಅಲಿಕಾಂಟೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಲೈಟ್ VY1367ರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 147 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಸ್ತಿಪಂಜರ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಯಭೀತರಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.

An incident took place in which ghost passengers were threatened with life on a flight from Italy to Spain. know more