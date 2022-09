International

ವಾಷಿಂಗ್‌ಟನ್‌, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29: ಉಕ್ರೇನ್ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಷ್ಯಾ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸುಮಾರು 18 ಸುಧಾರಿತ ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಯುಎಸ್ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1.1 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಡೆನ್ ಆಡಳಿತ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಿಡೆನ್ ಆಡಳಿತವು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಯುಎಸ್‌ ಸಹಾಯದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸುಮಾರು 17 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಸ್ಕೋದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್- ಸಂಯೋಜಿತ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ರಷ್ಯಾ- ಆಕ್ರಮಿತ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಷ್ಯಾ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಸಹಾಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರೀನ್ ಜೀನ್-ಪಿಯರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಧನಸಹಾಯವು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ಇದು ಉಕ್ರೇನ್ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಒದಗಿಸಲು ಯುಎಸ್‌ ಪೆಂಟಗನ್ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ 18 ಹೈ-ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಟಿಲರಿ ರಾಕೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಥವಾ ಹಿಮಾರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ 12 ಟೈಟಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಯುದ್ಧದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಮಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ರಷ್ಯನ್ನರು ಇರಾನ್ ನಿರ್ಮಿತ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

