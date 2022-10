UK PM : ಲಿಜ್ ಟ್ರಸ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ

International

oi-Punith BU

ಲಂಡನ್‌, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 20: ಯುಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಿಜ್ ಟ್ರಸ್ ಅವರು ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವ ಭರವಸೆಗಳು ಕಾಣತೊಡಗಿವೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಲಿಜ್‌ ಟ್ರಸ್‌ ಅವರ ಮಿನಿ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಲಿಜ್ ಟ್ರಸ್ ಅವರ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ನೀತಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದು ದೇಶದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿತು. ಲಿಜ್‌ ಟ್ರಸ್‌ ಅವರ ವಿಫಲ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

Breaking: ಬ್ರಿಟನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಿಜ್ ಟ್ರಸ್ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಯುಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಂಡ 45 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದ್ದರು. ಲಿಜ್ ಟ್ರಸ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರದ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್‌ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ 30 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಕನ್ಸರ್‌ವೇಟಿವ್‌ ಪಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.

2016 ರ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ತಂದಿತು. ನಂತರ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಐದನೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಸ್‌ನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಾಧಿತ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಲೇಬರ್ ನಾಯಕ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ತಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಮುಂದಿನ ವಾರದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಗಮಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಿಜ್‌ ಟ್ರಸ್‌ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ನಾಯಕ ಜೆರೆಮಿ ಹಂಟ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಜ್ ಟ್ರಸ್ ಸೋಲಿಸಿದ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಗೆದ್ದರೆ ಅವರು ಯುಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

English summary

UK Prime Minister Liz Truss announced today that she is resigning as Prime Minister and that her successor will be chosen by the end of next week. Now Rishi Sunak hopes to become the Prime Minister again.