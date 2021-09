ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪರ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಇದೆಂಥಾ ಶಿಕ್ಷೆ!?

International

oi-Rajashekhar Myageri

ಕಾಬೂಲ್, ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 9: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಷರಿಯಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಾಸುಂಡೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾರ್ಕಸ್ ಯಾಮ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ (ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ ವಿದೇಶಿ ವರದಿಗಾರ) ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಟಿಲಾಟ್ರೋಜ್ (ಅಫ್ಘಾನ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಣೆ) ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿವೆ.

ವಿದೇಶಿ ವರದಿಗಾರ ಯಮ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಒಳಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಗೇಟುಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರಿಯಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೊಂದು ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದೆ. ದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತದೇ ಹಳೆಚಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

Two reporters detained, beaten up for covering protests by women in Kabul demanding an end to Taliban violations of the rights of women and girls.