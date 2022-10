ಕ್ಯಾಲಿಪೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ

International

ಕ್ಯಾಲಿಪೋರ್ನಿಯಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 5: ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಖ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಂಗಳವಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಹರಣವಾಗಿದ್ದವರ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೀಸಸ್ ಸಲ್ಗಾಡೊ (48) ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮರ್ಸಿಡ್ ಕೌಂಟಿ ಶೆರಿಫ್(ಪೊಲೀಸ್) ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮರ್ಸಿಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಬಂದೂಕು ತೋರಿಸಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನೈನ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನ ಕನ್ವಿನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಅಪಹರಣಕಾರರು ಕರೆದೊಯ್ಯದಿದ್ದಾರೆ. ಮರ್ಸಿಡ್‌ನ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 14 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಟ್‌ವಾಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಪತ್ತೆದಾರರು ಕಣ್ಗಾವಲು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣಕಾರರ ಚಿತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೂಲ ಅಪಹರಣ ದೃಶ್ಯದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಫೋಟೋವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಣ್ಗಾವಲು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶಂಕಿತನ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.

ಪತ್ತೇದಾರರು ಸಲ್ಗಾಡೊ ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಣಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬರುವ ಮೊದಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಿದೆ.

A man suspected of kidnapping a Sikh family including an 8-month-old baby in Central California attempted suicide Tuesday and was hospitalized in critical condition, officials said. The family is still missing.