ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಕಾಟ? ಮನೆಗಳನ್ನೇ ನುಂಗಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಬೃಹತ್ ಗುಂಡಿ!

International

oi-Aniket

ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳನ್ನೇ ನುಂಗಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ, ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗುವುದರ ಒಳಗೆ ಆ ಗುಂಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿರುವುದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಗುಂಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಗುಂಡಿಯನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

Mexico ದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ !! | Oneindia Kannada

ಆದರೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಈ ಗುಂಡಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 370 ಅಡಿ ಅಗಲ, 65 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಆಳವಿರುವ ಗುಂಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗುಂಡಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಮತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನೂ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುವ ಮೊದಲು ಏನಾದರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಏಲಿಯನ್ಸ್, ದೆವ್ವಗಳ ಕಾಟ..?

ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ವಿಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವ ಗುಂಡಿಗೆ ನೂರಾರು ಕಥೆಗಳು ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಗುಂಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಲಿಯನ್‌ಗಳ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಫ್ಟ್ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಗುಂಡಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಕಾಟ ಎನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಹುಟುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಗುಂಡಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಕಥೆ ಹೆಣೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Here is our now famous and impressive sinkhole in Mexico a few days ago. Some of the main reasons for sinkholes are dissolution of minerals, tubification of the soil due to high infiltration forces, or collapse of a soil structure due to sudden changes in effective stresses. pic.twitter.com/IKjOfgr8fc