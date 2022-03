ಮಾನವ ಮುಖ ಮೀನಿನಂತೆ ಬಾಲ ಹೊಂದಿದ 300 ವರ್ಷದ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ

International

oi-Sunitha B

ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಪುರಾವೆಗಳು ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯರ ಕುರಿತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾಣಗಳು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು 'ಮಮ್ಮಿ ಆಫ್ ದಿ ಮತ್ಸ್ಯ' ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯರು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸುಂದರವಾದ ದೇಹದ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳುಳ್ಳ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು, ಕೆಳಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೀನಿನಂತಿರುವ ದೇಹ ಇರುವ ಸುಂದರ ಆಕೃತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯ ಈ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಹಾಗಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ.

ಜಪಾನಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ 1736 ಮತ್ತು 1741 ರ ನಡುವೆ ಜಪಾನಿನ ದ್ವೀಪವಾದ ಶಿಕೋಕುದಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 12 ಇಂಚಿನ ನಿಗೂಢ ಜೀವಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ರಕ್ಷಿತ ಈ ಜೀವಿಯು ಈಗ ಅಸಕುಚಿ ನಗರದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಜೀವಿಯು ಕೂದಲು, ಹಲ್ಲುಗಳು, ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

English summary

Is the mermaid really there? The fact is that the definitive answer to this question has not yet come with evidence from anyone. A 300-year-old mermaid with a human face and tail as a fish has been found.