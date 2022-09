53 ಮದುವೆಯಾದ 63ರ ಹರೆಯದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ: ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ..

International

ಮದುವೆ ಆಗುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 53 ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. 63 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 53 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

53 ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ 63 ವರ್ಷದ ಸೌದಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಅಬು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಕಳೆದ 43 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 53 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಏಕೆ ಮತ್ತು ಏನೆಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

20 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ನನಗಿಂತ ಆರು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳು. ಕಳೆದ 43 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು 53 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಬು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಅಬು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು. ಅವರು 23 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯರು ಜಗಳವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆಗಲೂ ಪತ್ನಿಯರು ಜಗಳವಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರು.

