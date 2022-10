International

ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಚಾಥಮ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಪೈಲಟ್ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಕ್ ತುಂಬಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಥಮ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ 250 ಕಡಲತೀರದ ಪೈಲಟ್ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಪಿಟ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಾಥಮ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಲ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಹಲವು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಶಾರ್ಕ್ ದಾಳಿಯ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ದಡಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಶಾರ್ಕ್‌ಗಳು ದಡಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಂಡವು ದಯಾಮರಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಗರ ಸಲಹೆಗಾರ ಡೇವ್ ಲುಂಡ್ಕ್ವಿಸ್ಟ್ AFP ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಿಮಿಂಗಿಲ ದೇಹಗಳನ್ನು ದಡದಲ್ಲೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

1918ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 1,000 ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದಾಖಲಾದ ಬೀಚಿಂಗ್ ಚಾಥಮ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವೇನಲ್ಲ. 2017 ರಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 700 ಪೈಲಟ್ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾವು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾವು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ತೀರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವುಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮುದ್ರದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬದಲಾಗಲು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೈಲಟ್ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಆರು ಮೀಟರ್ (20 ಅಡಿ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲವು. ಹೆಚ್ಚು ಬೆರೆಯುವವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 300 ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೀಚ್‌ ಸೇರುತ್ತವೆ. 20 ರಿಂದ 50 ಪೈಲಟ್ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

