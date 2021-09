International

ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಎರಡು ಡೋಸ್‌ಗಳು ಸಾಕು, ಮೂರನೇ ಡೋಸ್‌ನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡೆಲ್ಟಾ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮೂರನೇ ಡೋಸ್ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೊಸ ವರದಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರದ ಭಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಕೆಂಗಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೂರನೇ ಡೋಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದರು.

ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿರುವ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯ 4ನೇ ಡೋಸ್ ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹೌದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕರೋನವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಡೋಸ್ ನೀಡಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಜರ್ಕಾ ಖಾನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೇಡಿಯೊಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಲಸಿಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಡೋಸ್ ಯಾವಾಗ ನೀಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್‌ನಂತಹ COVID-19 ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ SARS-CoV-2 ವೈರಸ್‌ನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಬೂಸ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹರಡಿರುವ ಕೊರೊನಾ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ , ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೂ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರದಾಡಿವೆ.. ಇನ್ನೂ ಕಡುಬಡವರು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರಿತಪಿಸಿದ್ದಾರೆ... ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾರತದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೊರೊನಾ 2ನೇ ಹಾವಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ್ಥ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿಯಂತೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಡೋಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರದು. ಮೂರನೇ ಡೋಸ್ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಚ್ಮನ್ ಆಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫೈಜರ್ ಮಾಡರ್ನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬೂಸ್ಟರ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೂ 2.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಲಸಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Vaccines are effective enough at preventing severe cases of Covid-19 that there is no current need for the general population to be given third doses, according to a report in The Lancet published Monday.