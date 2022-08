ಜೊಮಾಟೊ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅವಮಾನ: ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಸಂಸ್ಥೆ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 21: ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅಭಿನಯಯ ಜೊಮಾಟೊ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬಳಿಕ, ಜೊಮಾಟೊ ತಾನು ನೀಡಿದ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದೆ.

'ಮನ್ ಕಿಯಾ, ಜೊಮಾಟೊ ಕಿಯಾ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ 'ಥಾಲಿ' ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಮಹಾಕಾಲ್‌ನಿಂದ ಥಾಲಿಯನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ಮಹಾಕಾಲ್ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯವು ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಮಹಾಕಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಚಕರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಜೊಮಾಟೊ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಅಭಿಯಾನ ಭಾನುವಾರ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು.

ಜೊಮಾಟೊದಿಂದ 4,447 ಕೋಟಿಗೆ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಖರೀದಿ; ಏನಿದರ ಮಹತ್ವ?

ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಹೃತಿಕ್ ರೋ‍ಷನ್ 'ಮಹಾಕಾಲ್'ನಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ (ಥಾಲಿ) ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Zomato on Sunday issued a clarification over a Hrithik Roshan-starrer advertisement in which the actor was seen ordering food from ‘Mahakal’ when he felt like having a 'thali', or food platter. The apology comes after Boycott Zomato started trending on Twitter after two priests of Ujjain's Shree Mahakaleshwar Temple demanded immediate withdrawal of the advertisement featuring Hrithik Roshan.