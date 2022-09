ವರ್ಕ್‌ ಫ್ರಂ ಹೋಂ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಲವು

India

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 08: ಕೋವಿಡ್‌ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 132 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಪ್ನಾ ಕೋ ದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

5.1 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ apna.co ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಎಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡಲು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು, ಟೆಲಿಕಾಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಸೇಲ್ಸ್‌ನಂತಹ ಬಿಪಿಒ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್, ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪಾತ್ರಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್, ಅಡ್ಮಿನ್‌ಗಳು, ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬೋಧಕ, ಹಣಕಾಸು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಖಾತೆಗಳು/ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.

ದೆಹಲಿ ಎನ್‌ಸಿಆರ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಂತಹ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್‌ ಪ್ರಮ್‌ ಹೋ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇಯೆ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಪುಣೆ, ಲಕ್ನೋ, ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ಜೈಪುರದಂತಹ ನಗರಗಳು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಗರಿಷ್ಠ ಉದ್ಯೋಗ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರು, ಚಾಲಕರು, ವಿಮಾನ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಂತಹ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಲಸದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿಯೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ವರ್ಕ್‌ ಪ್ರಮ್‌ ಹೋಂ ತರಲಾದ ಹೊಸತನ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ ಸೇರಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು apna.co ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನಸ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಚಂಡೀಗಢ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋದಂತಹ ನಗರಗಳು ಈ ವರ್ಷ ವರ್ಕ್‌ ಪ್ರಮ್‌ ಹೋ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ವರ್ಕ್ ಪ್ರಮ್‌ ಹೋಂ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತೂರಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ (ILO)ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರದಿಯು 34% ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 28% ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ನಾ ಕೋ ದ ಮಹಿಳಾ ಬಳಕೆದಾರರು ವೃತ್ತಿಪರ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಕಲಿಕೆ ಭಾಷೆಗಳು, ಟೆಲಿಕಾಲರ್, ಬ್ಯಾಕ್-ಆಫೀಸ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ, ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಬ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ನಾ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷ ವೇದಿಕೆಯು ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 56% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರಸ್ಥ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ apna.co 25 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 70 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ದೇಶದ 3,00,000 ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

