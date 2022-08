India

ನವದೆಹಲಿ,ಆಗಸ್ಟ್‌. 3: ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ತಿರಂಗ ಹಾರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಳಿವೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಡಿಪಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಮತ್ತು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಸಂಘದ ನಾಯಕರು ಧ್ವಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟವೂ ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸಿಲ್ಲ.

ಇದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾವು ಯಾರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನ ಡಿಪಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮನಮೋಹನ್ ವೈದ್ಯ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮುಖ್ ಸುನೀಲ್ ಅಂಬೇಕರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

After Prime Minister Narendra Modi called on them to fill their social media profiles with the national flag, the opposition has asked why the BJP party's ideologue Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) office has not been flagged off.