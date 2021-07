ಕಾರ್ಗಿಲ್‌ ವಿಜಯ ದಿನ: 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರದೇಶ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು' ಎಂದ ಜನರಲ್

India

oi-Mayuri N

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.26: ಕಾರ್ಗಿಲ್‌ ವಿಜಯ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್‌ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಇಂದು 22 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ದ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ವೀರರನ್ನು ದೇಶವೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

1998-99 ರ ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಸೇನಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಉಗ್ರರನ್ನು ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ ಭಾರತದ ಬದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್‌ನ ಸಂಚು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಸೇನೆ ಆಪರೇಷನ್‌ ವಿಜಯ ಯುದ್ದ ಘೋಷಿಸಿತು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಯೋಧರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು, 1999 ರ ಜುಲೈ 26 ರಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭಾರತವು ಹಿಮ್ಮೆಟಿಸಿತು. ಈ ದಿನವನ್ನು ಕಾರ್ಗಿಲ್‌ ವಿಜಯ ದಿವಸವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ; ವಿಜಯದ ಕಥೆ ಹೇಳುವ 'Kargil: Valour & Victory' ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಂಘರ್ಷ ಭುಗಿಲೆದ್ದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಜನರಲ್ ವಿ ಪಿ ಮಲಿಕ್, ಸಂಘರ್ಷವು ಯುದ್ಧದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಟೈಮ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

General V P Malik, who was Indian Army chief when the Kargil conflict says We should have been allowed to capture Pakistan territory. Read on.