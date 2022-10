ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತರಿಸುತ್ತೆ ಮಾರುತಗಳು?

India

oi-Sunitha B

ದೇಶದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29-30) ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ಐಎಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು (ಶನಿವಾರ) ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು (ಭಾನುವಾರ) ತಮಿಳುನಾಡು, ಪುದುಚೇರಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನೈರುತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಅದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಯಿತು. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದವು. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಅದರ ವೇಗವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ದೆಹಲಿ ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು.

English summary

Meteorological Department has forecast heavy rainfall in several states of the country on Saturday and Sunday (October 29-30). Know where it will rain.