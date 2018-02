ನಕಲಿ ಖಾತೆ ವಿವಾದ: ತಪ್ಪಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ರಮ್ಯಾ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 7: ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರಯುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರಮ್ಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಟ್ಟಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ರಮ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು

ಜತೆಗೆ, "ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಬೋಟ್ಸ್, ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಖಾತೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

1. The video is edited out of context

2. Was explaining the difference between bots, fake accounts & multiple accounts to a question from the audience.

3. Said, if you want to express your own view please do so on your individual handle not on an official account

