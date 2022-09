India

oi-Sunitha B

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನಾಗರಹಾವು ಪತ್ತೆಯಾದ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕರಣ್ ವಶಿಷ್ಠ ಅವರ ಟ್ವಿಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಜಾಪುರದ ಬಡೋನಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಶಿಷ್ಠ ಅವರು 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಿಂದ ಹಾವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಮುಂಜಾನೆ ಶಾಲೆ ತಲುಪಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ಹಾವು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ:

ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಿಂದ ನಾಗರ ಹಾವು ಹೊರಬೀಳುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಶಿಷ್ಠ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗರಹಾವಿನ ವಿಷವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ 20 ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಷ್ಟು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಆರೂವರೆ ಅಡಿ ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲವು. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ತನಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಭಯಚರಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನಿದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾಗರ ಹಾವು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಡಿಯೊವು ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅಲುಗಾಡದೆ ಮಲಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾವು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿತ್ತು.

