ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ: ಮೊದಲ ದಿನವೇ 5 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 5: ಆಗಸ್ಟ್‌ 6ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ರಾಮಾಯಣಿ ಚಾಯ್‌ವಾಲಾ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 19 ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲೆ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ ಪದ್ಮರಾಜನ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಪರೇಶ್‌ಕುಮಾರ್ ನಾನೂಭಾಯಿ ಮುಲಾನಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸ್ಮಠ್ ವಿಜಯಾನಂದ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಾಯ್ಡುಗರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶ್ರೀಮುಖಲಿಂಗಂ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸತ್ತಿನ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಖುಷ್ವಾಹಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಖುಷ್ವಾಹಾ ಅವರ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ಅವರು ₹ 15,000 ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮುಖಲಿಂಗಂ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮೂದಿನ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತರ ನಾಲ್ಕು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಈ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು 20 ಸಂಸದರು ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಮತ್ತು 20 ಇತರರು ಬೆಂಬಲಿಸದ ಕಾರಣ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಿಗೆ 20 ಸಂಸದರು ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿ ಮತ್ತು 20 ಇತರರು ದ್ವಿತೀಯಕರಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವಧಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ:

ಹಾಲಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಅವಧಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ (ಎನ್‌ಡಿಎ) ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇನ್ನೂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿಲ್ಲ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಒಟ್ಟು 788 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಸಂಸದರ ಮತದ ಮೌಲ್ಯವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತದಾನವನ್ನು ರಹಸ್ಯ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮತದಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷಗಳು ತನ್ನ ಸಂಸದರಿಗೆ ಮತದಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ₹ 15,000 ಇದೆ. ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

