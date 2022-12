ತಂದೆ ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್‌ ಸಂಪುಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್‌

India

ಚೆನ್ನೈ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 13: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಉದಯನಿಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ, 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಉದಯನಿಧಿ ತಮಿಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಭ ದಿನವಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಪಾಕ್ ತಿರುವಳ್ಳಿಕೇಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದಯನಿಧಿ ಅವರಿಗೆ ಯುವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನದಂತಹ ಖಾತೆಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಚಿವರಾಗಿ ಉದಯನಿಧಿಯವರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ ರೆಡ್ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಅದನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದವು.

ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನ ದ್ವಿಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಂಜಿಆರ್ (ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್) ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಉದಯನಿಧಿ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗುವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಮಂಗಳಕರ ತಮಿಳು ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ತಿಗೈಯ ಅಂತಿಮ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಉದಯನಿಧಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಡಿಎಂಕೆಯ ವಿಚಾರವಾದಿ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾಸ್ತಿಕ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೂ, ಉದಯನಿಧಿ, ಅವರ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಿ ಅಳಿಯ ಶಬರೇಶನ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Chief Minister MK Stalin's son Udayanidhi has been inducted as a minister in his father's cabinet. The 45-year-old Udayanidhi, a lawmaker and film actor who heads one of South India's most influential film companies, will be sworn in on December 14, an auspicious day in the Tamil calendar.