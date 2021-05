ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟೇನು?; ಸೋಂಕು ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ

India

oi-Sumalatha N

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 24: ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೋಗಾಣು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಸಿಕೆ ಖರೀದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಂತೆ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಭಾರತವು ಲಸಿಕೆಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಲಸಿಕೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಗಗನ್‌ದಿಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತ ಪ್ರಯತ್ನ

English summary

India delayed the process of bulk-buying vaccines unlike several other nations. This is the main reason behind delay in vaccination process in india says top virologits Dr Gagandeep kang,