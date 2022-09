India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 25: ನಗದು ದೇಣಿಗೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ (ಪಿಎಫ್‌ಐ) ಮೂವರು ದೆಹಲಿ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.

ಪರ್ವೇಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ಪಿಎಫ್‌ಐ ದೆಹಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್. ಇಲಿಯಾಸ್, ದೆಹಲಿ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಖೀತ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೋರಿ ಇಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾದ ತನಿಖೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ತನಿಖೆಯು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಗದು ದೇಣಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಳಸಿದ ಹಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ (ಎನ್‌ಐಎ) ಶೈಲೇಂದರ್ ಮಲಿಕ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಆರೋಪಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪೂರ್ವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆರೋಪಿಗಳ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಾರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಇಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Three office-bearers of the Delhi unit of the Popular Front of India (PFI) have been remanded in seven-day custody by the Enforcement Directorate for allegedly involved in money laundering under the guise of cash donations.