ರೈಲುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 75 ಕಿಮೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 6: ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನಿಂದ ಆಗುವ ರೈಲಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರೈಲುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿಮೀಯಿಂದ ಗಂಟೆಗೆ 75 ಕಿಮೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಜು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲೊಕೊ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಮಂಜು ಸಾಧನಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದಲ್ಲಿ 60 ಕಿಮೀ (ಗಂಟೆಗೆ ಕಿಮೀ) ನಿಂದ 75 ಕಿಮೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೈಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು, ಸೀಟಿ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು, ಮಂಜು ಸಿಗ್ನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯುಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಗೇಟ್‌ಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಳದಿ, ಕಪ್ಪು ಹೊಳೆಯುವ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಗೋಚರತೆಗಾಗಿ ಪುನಃ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮಂಜಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಳದಿ, ಕಪ್ಪು ಹೊಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕಮ್ ಲಗೇಜ್ ರೇಕ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಆಧಾರಿತ ಫ್ಲ್ಯಾಷರ್ ಟೈಲ್ ಲೈಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕೆಂಪು ದೀಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕಮ್ ಲಗೇಜ್ ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಎಲ್‌ಇಡಿ ದೀಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಂಜು ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಿಗ್ಮಾ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೊ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ರೈಲ್ವೆಯು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು.

ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಅವನು ರೈಲನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಈ ರೈಲಿನ ವೇಗವು 75 ಕಿಮೀ (ಗಂಟೆಗೆ ಕಿಮೀ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈಲಿನ ಗೇಟ್‌ಮೆನ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಲೊಕೊ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

