ದೇಶದ 1,000 ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 26: ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಎಎಸ್‌ಐ) ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 1,000 ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ಅವರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋವಿಂದ್ ಮೋಹನ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿನ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಿಂದ ಸ್ಮಾರಕ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರಕ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1000 ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಅನುಭವಗಳ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವವು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಮಾರಕ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 500 ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2023ರ ವೇಳೆಗೆ, ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 500 ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ 20 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿವಿಐಪಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ, ಜಿ 20 ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ, ಕವಿತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಾರತದ 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೊದಲನೆಯದು ಶಕ್ತಿ ರೂಪೇನ್ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ದೇವಿಯ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

About 1,000 monuments under the control of the Archaeological Survey of India (ASI) will be acquired by the private sector as part of their corporate social responsibility, Culture Ministry Secretary Govind Mohan said on Wednesday.