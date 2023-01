ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ವಿರೋಧ

India

ಚೆನ್ನೈ, ಜನವರಿ 19: ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾದ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಡಿಎಂಕೆ) ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ನೋಡದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಎಂಕೆಯ ಮುಖವಾಣಿ ಮುರಸೋಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಪನೆಯು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೇ ಪಕ್ಷವು ಹೆಣಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಪಾದಕೀಯವು ಹೇಳಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಒಂದು ಆಹಾರ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಒಂದು ತೆರಿಗೆ, ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಡನ್ನು ಗುನುಗುತ್ತಾರೆ. ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳೇ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮರಣಶಾಸನವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಡಿಎಂಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚುನಾಯಿತವಾದ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅದರ ಸ್ವಂತ ಶಾಸಕರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಹಂತದ ಮತದಾನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅದು ಕೇಳಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನಡೆಸಬಾರದು? ನಾವು ಹಣದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಈ ಜನರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಜನರ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿಂತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸದಿರುವುದು ತಪ್ಪು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡಿಎಂಕೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುರಸೋಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

Tamil Nadu's ruling party Dravida Munnetra Kalagam (DMK), which has opposed the One Nation, One Election scheme, has asked the BJP and its supporters to see elections as a festival of democracy and not just an expense.