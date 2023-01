India

oi-Punith BU

ಪಾಟ್ನಾ, ಜನವರಿ 21: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕತಿಹಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪೈಗುರಿಯಿಂದ ಹೌರಾಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ 22302ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲು ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕತಿಹಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಭದ್ರತಾ ಆಯುಕ್ತ ಕಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Vande Bharat Express : ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಮೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರ

16.25 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ಗೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಲರಾಮ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಲ್ಖೋಲಾ ಮತ್ತು ಟೆಲ್ಟಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ದಲ್ಖೋಲಾ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೋಗಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಿಟಕಿಯ ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮನವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಲರಾಮ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನಂತರ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 3ರಂದು ಕಿಶನ್‌ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮೂವರು ಹುಡುಗರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿದು ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 130 ಕಿಮೀ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿವೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲುಗಳು- ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಏನು?

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರೈಲಿನ ಸಿ6 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೋಗಿಯ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ.

ಶನಿವಾರದಂದು ರೈಲಿನ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೋಚ್ ನಂ. ಸಿ-6 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 04.25 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದಾಲ್ಖೋಲಾ ಮತ್ತು ಟೆಲ್ಟಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

English summary

In Bihar, the Vande Bharat Express was once again stone pelted while it was passing through Katihar district, a railway official said on Saturday.