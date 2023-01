Vande Bharat Express: ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌- ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ರೈಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ, ದರ, ಆಸನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

India

ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜನವರಿ 14: ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್-ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಾಳೆಯಿಂದ (ಭಾನುವಾರ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದರ, ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ದೇಶದ 8ನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ಸಂಚಾರ ಜನವರಿ 16, 2023 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಮಿ-ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೊದಲ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕಾಲರ್ ರೈಲು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. 20833/20834 ಇದು ರೈಲಿನ ನಂಬರ್‌.

ನವೆಂಬರ್ 11, 2022 ರಂದು ಮೈಸೂರು - ಬೆಂಗಳೂರು - ಚೆನ್ನೈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ರೈಲನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. 699 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಇದು 8 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ, ರೈಲು 15:00 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಇದು 23:30 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ತಲುಪಲಿದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಿಂದ, ರೈಲು 05:45 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 14:15 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಾಲ್ಕು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಆಸನಗಳು

ರೈಲು 14 ಎಸಿ ಚೇರ್ ಕಾರ್ ಕೋಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಸಿ ಚೇರ್ ಕಾರ್ ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು 1,128 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಚೇರ್ ಕಾರ್ (EC) ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 57 ಸೀಟುಗಳಿದ್ದರೆ ಎಸಿ ಚೇರ್ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ 627 ಸೀಟುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್

ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ - ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಈ ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (PRS) ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

IRCTC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ 20833 ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ (VSKP) - ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ (SC) ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ದರ ಇಲ್ಲಿದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುಕಿಂಗ್)

AC ಚೇರ್ ಕಾರ್ (CC) ದರ

VSKP ಯಿಂದ SC ಗೆ - 1,720 ರೂ

VSKP ಯಿಂದ ರಾಜಮಂಡ್ರಿಗೆ - 625 ರೂ

VSKP ಯಿಂದ ವಿಜಯವಾಡ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗೆ - 960 ರೂ

VSKP ಯಿಂದ ಖಮ್ಮಮ್‌ಗೆ - 1,115 ರೂ

VSKP ಯಿಂದ ವಾರಂಗಲ್‌ಗೆ - 1,310 ರೂ

ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ ಕಾರ್ (EC) ದರ

VSKP ಯಿಂದ SC ಗೆ - 3,170 ರೂ

VSKP ಯಿಂದ ರಾಜಮಂಡ್ರಿಗೆ - 1,215 ರೂ

VSKP ಯಿಂದ ವಿಜಯವಾಡ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗೆ - 1,825 ರೂ

VSKP ಯಿಂದ ಖಮ್ಮಮ್‌ಗೆ - 2,130 ರೂ

VSKP ಯಿಂದ ವಾರಂಗಲ್‌ಗೆ - 2,540 ರೂ

ಅಡುಗೆ ಶುಲ್ಕ

AC ಚೇರ್ ಕಾರ್ (CC) ಶುಲ್ಕಗಳು - ರೂ 364

ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ ಕಾರ್ (EC) ಶುಲ್ಕಗಳು - ರೂ 419

ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾರಾದರೂ ನೋ ಫುಡ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ನಂತರ ಅಡುಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ದರದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

