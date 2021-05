India

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 21: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 20.61 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 20,61,683 ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ಶೇ.12.59ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಇನ್ನು ಸತತ ಎಂಟನೇ ದಿನವೂ ದೈನಂದಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮೀರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಇಂದು 3,57,295 ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಡಿಸ್ಜಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಚೇತರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2,27,12,735ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಫಂಗಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 19 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 19,18,79,503 ಡೋಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

More than 20.61 lakh tests for detection of COVID-19 were conducted in a span of 24 hours in the country, the highest-ever tests done in a single day, while the daily positivity rate has declined to 12.59 per cent, the Union health ministry said on Friday.