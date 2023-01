ರಾಮಮಂದಿರವಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ: ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ತೊಗಾಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ಬಂದರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಜ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ತೊಗಾಡಿಯಾ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ವರದಿ ಓದಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 28: ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ಬಂದರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಜ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ತೊಗಾಡಿಯಾ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪುರೆ ರಾಮ್ದೀನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಗಾಡಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರವೊಂದು ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ 'ರಾಮರಾಜ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ರೈತರ ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಬೇಕು ಎಂದೂ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೂಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ತೊಗಾಡಿಯಾ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತೊಗಾಡಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರಲು ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವ ಅರಿವನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.

ಮುಜಾಫಿರ್ಗಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಗಾಡಿಯಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

'ಈಗ ನಾನು ದೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರವೀಣ್ ತೊಗಾಡಿಯಾ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ (VHP) ಮಾಜಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ತೀವ್ರ ಟೀಕಾಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತೊಗಾಡಿಯಾ ಅವರು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು 1983 ರಲ್ಲಿ VHP ಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು 1984 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. 1995 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ತೊಗಾಡಿಯಾ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ VHP ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.

International Hindu Parishad President Pravin Thogadia said on Saturday that even if the Ram Temple comes up in Ayodhya, there is no Ram Raj in the country,