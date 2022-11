ರೈಲ್ವೆ ಎ ವರ್ಗದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ: 80 ಸಾವಿರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ?

India

oi-Minuddin Nadaf

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80,000 ಫೀಲ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ದರ್ಜೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲ್ವೆ ಸೂಪರ್‌ವೈಸರ್ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 2,500ರಿಂದ 4,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಯ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದ ಹಿಂದಿನ ಅವರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಲಿದೆ.

English summary

Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw on Wednesday said the supervisor cadre employees will be able to get a direct promotion. Under this policy, the Railway Grade-6 employees will be able to get a direct promotion.