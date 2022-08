ಮೋದಿಯ ಹರ್‌ ಘರ್‌ ತಿರಂಗಾಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಟಾಂಗ್‌

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ,ಆಗಸ್ಟ್‌.3: ಹರ್‌ ಘರ್‌ ತಿರಂಗಾ ಆಂದೋಲನದ ಭಾಗವಾಗಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ತಿರಂಗವನ್ನು ಹಾಕುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗೆ ಜವಾಹರ್‌ಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ "ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ" ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಅದೇ ಪೋಟೋವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರೊಪೈಲ್‌ ಆಗಿ ಬಳಸಿದೆ. ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೊಸ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋವು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ಅವರ ಪೋಟೋ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವು ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 2 ಮತ್ತು 15 ರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋವಾಗಿ ಬಳಸಲು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.

English summary

After Prime Minister Narendra Modi called upon all the people of the country to put up the country's national flag on their social media platforms as part of the Har Ghar Tiranga movement, Rahul Gandhi uploaded a picture of Jawaharlal Nehru on his profile.