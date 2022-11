'ಮಹಾ' ಪುಂಡರ ಪುಂಡಾಟ: ಕರ್ನಾಟಕ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ

India

oi-Sunitha B

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಂಡರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪುಂಡಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮರಾಠಿಗರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ನಿಜಬಣ್ಣ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.

ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ಮೀರಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆಯಿಂದ ಅಥಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಸ್‌ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಥಿಣಿ-ಮಿರಜ್ ನಡುವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ಅಥಣಿ ಬಸ್ ಡಿಪೋಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗಣಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ ಏಕನಾಥ್ ಸಿಂಧೆ ಒಲವು ತೋರಿದರೂ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಸಮುದಾಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.

#Karnataka bus pelted with stones at Miraj last night at 10.30 pm allegedly by pro Maharashtra miscreants. Karnataka buses on that route has been suspended. The bus belonged to Athani bus depo. Case registered. pic.twitter.com/AvoNAyYUgM