ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಹಾಗೂ ಅರಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ: ಶಾ

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 15: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೂತನವಾಗಿ ತಂದಿರುವ ಅಗ್ನಿಪಥ್‌ ಎಂಬ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅರೆಸೇನಾ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ನಿಯಮಿತ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಪಥ ಯೋಜನೆಯು ಯುವಜನರ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಿಎಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಅಗ್ನಿವೀರ್‌ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಮೂರು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೇಣಿ (ಪಿಬಿಒಆರ್)ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿವೀರ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಮೂರು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸಹ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಯುವಕರು ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಅನುಭವಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ವಿನೋದ್ ಭಾಟಿಯಾ (ನಿವೃತ್ತ) ಅವರು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೊದಲು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿಯ ಪ್ರಕಾರ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪಲ್ಟನ್‌ ಪ್ರದೇಶದ ಇಜ್ಜತ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಲನ್ನುಇಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದು ಸುಲಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾಟಿಯಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Union Home Minister Amit Shah on Wednesday said that the recruitment of soldiers in the defense services will be given priority in the Arsenal and Assam rifles after completing four years under the new government's new recruitment scheme called Agnipath.