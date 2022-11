ತಗ್ಗಿದ ಮಾಲಿನ್ಯ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 9: ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ವಾತಾವರಣ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ 9 ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ತರಗತಿಗಳ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಟಾಪ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಯಾವವು?

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ (ಜಿಆರ್‌ಎಪಿ) ಹಂತ 4 ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಿತಿ (ಸಿಎಕ್ಯೂಎಂ) ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಸಿರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದೆಹಲಿಯ ಶಾಲೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಂಟಲು ನೋವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕ ಉಪಾಸನಾ ಹೇಳಿದರು.

ಹಾಳಾಯ್ತು ಹವಾಮಾನ: ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನ.5ರಿಂದಲೇ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 'ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಿತು, ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 329 ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಗರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ 321 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಿತಿಯು ಗ್ರೇಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಂತ 4 ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಈಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾನ್ 3ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.

English summary

A holiday was announced for school children in Delhi, which was plagued by air pollution. Now the weather has improved and children are rushing to school again.