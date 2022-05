ಅಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನೋ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳ

India

oi-Sunitha B

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರೆ ಇತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಟಾ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ (PMGKY)ಯಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ-ಪ್ರೀತಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ ಮನೆಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಾರಾಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಗೋಧಿ!

English summary

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) has been a slight shift in the food habits of the rice-loving southern households with the sales of atta seeing an uptick.