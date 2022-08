ಮೋದಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ವಿದೇಶಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು!

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ,ಆಗಸ್ಟ್‌ 09: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವುದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್, "ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿಗಿಂತ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತರೂರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಭಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿಗಿಂತ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

1962ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ- ಚೀನಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ತರೂರ್‌, ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

1962ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತರೂರ್ ಹೇಳಿದರು. ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶಶಿ ತರೂರ್‌ ಅವರು ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 'ಓ ಮಿತ್ರೋ' ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

English summary

Targeting Prime Minister Narendra Modi for his absence from Parliament, Congress MP Shashi Tharoor said that Prime Minister Narendra Modi speaks more in foreign Parliaments than in our Parliament.