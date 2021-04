ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು

India

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಿನ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವರಕ್ಷಕ ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಔಷಧಿ ಲಭ್ಯತೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು.

ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಏಳು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಜೀವರಕ್ಷಕ ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಗರಿಷ್ಠ ರೀಟೈಲ್ ಬೆಲೆ(ಎಂಆರ್‌ಪಿ) ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. 100mg/Vial ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ. ಹರ್ಷ್ ವರ್ಧನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೆಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು 100mg/Vial 2,800 ರು ನಿಂದ 5,400 ರು ತನಕ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ 899 ರು ನಿಂದ 3,490 ರು ನಂತೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಔಷಧಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

