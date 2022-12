ಪಠಾಣ್ ವಿವಾದ: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜೀವಂತ ಸುಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸಾಧು!

India

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿ. 21: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅಭಿನಯದ ಪಠಾಣ್ ಚಿತ್ರದ ಬೇಶರಂ ರಂಗ್ ಹಾಡಿನ ವಿವಾದ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ದೂರುಗಳು, ಬೆದರಿಕೆಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ.

ಇದೇ ವೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್‌ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸಾಧು ಪರಮಹಂಸ ಆಚಾರ್ಯ ವಿವಾದಿತ ಹೇಳೀಕೆ ನಿಡಿದ್ದು, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾರುಖ್‌ ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಪಠಾಣ್‌ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸ್ಪೀಕರ್

ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್‌ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರೇ ಅವರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

This is disgusting !!! He is the same 'Guru' Paramhans Acharya who threatened to take 'Jal Samadhi' if the country was not declared a Hind00 Rashttra by 2nd Oct 2021



Now he's threatening #SRK



Boycott the Party which supports such 'Gurus'

. pic.twitter.com/DnnrOezbXY