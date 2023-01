India

oi-Ravindra Gangal

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 18: ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಂತಹ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಗಳು ಜನಸಮೂಹದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ರಚಿಸಿದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಲು ಅರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಂತಹ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಗಳು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್ ಅವರ ಪೀಠವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

'ಈ ಮೂಲಗಳು ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ರಚಿಸಿದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ. ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿತ್ತು' ಎಂದು ಪೀಠವು ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಕಾಯಿದೆ, 1985 ರ ಮೊದಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಲಾದ 'ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್' ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ (ಅಪೀಲ್) ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಂತಹ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಮಾಜಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಕಟ್ಜು ಅವರು 2010 ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವಾಗ 'ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿವಾಹ' ಎಂಬ ಪದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕಟ್ಜು ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

English summary

Online sources such as Wikipedia are based on a crowd sourced and user generated editing model that is not completely dependable and can promote misleading information, the Supreme Court has said,