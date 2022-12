ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಜಾತಿವಾರು ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಸರ್ಕಾರ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಎಸ್‌ಸಿ) ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಎಸ್‌ಟಿ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜಾತಿವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 2021ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಜನಗಣತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಉಪ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರೈ, 2021 ರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 28, 2019 ರಂದು ಭಾರತದ ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಜನಗಣತಿ 2021 ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂವಿಧಾನ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು) ಆದೇಶ 1950 ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು) ಆದೇಶ 1950 ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು (ಎಸ್‌ಸಿಗಳು) ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು (ಎಸ್‌ಟಿಗಳು) ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನಗಣತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜಾತಿವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಜನಗಣತಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದಾದ ನಿಧಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, 2021 ರ ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ₹ 8754.23 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

The Home Ministry on Tuesday said the Government of India has not counted caste-wise population except for Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) in the Census since Independence.