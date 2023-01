Vande Bharat Express: ಗಂಟೆಗೆ 220 ಕಿಮೀ ವೇಗ, ಬರಲಿದೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ರೈಲು- ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

India

oi-Ravindra Gangal

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 21: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಯು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸ್ಲೀಪರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು 220 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಚೇರ್ ಕಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ 40 ಕಿಮೀ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ರೈಲ್ವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಈ ಸೆಮಿ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲುಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 220 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೈಲುಗಳನ್ನು ವಂದೇ ಭಾರತ್ 2.0 ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಉಕ್ಕಿನ ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ರೈಲಿನ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

English summary

Indian Railways is preparing a sleeper version of the Vande Bharat Express train. It will reach a speed of 220 kmph. It will run 40 km/h faster than the chair car version of the current Vande Bharat trains,