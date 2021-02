India

oi-Gururaj S

ಪುದುಚೇರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17; ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುದುಚೇರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪುದುಚೇರಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಅವರು ಮೀನುಗಾರರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

"ನಮಗೆ ಸಮುದ್ರವೇ ಎಲ್ಲಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು (ವಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ) ಸಹ ಆಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, "ಮಹಿಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಿವಾರ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇಳೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಿ. ಟಿ. ರವಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುಂತಾದ ನಾಯಕರು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

