ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ' ಎಂದ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲ

oi-Puttappa Koli

ಚಂಡೀಗಢ, ಮಾರ್ಚ್ 7: ಮೇಘಾಲಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಡೇಲಾ ಮತ್ತು ಮಜ್ರಾ ಖಾಪ್ಸ್‌ರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಹರಿಯಾಣದ ಜಿಂದ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಘಾಲಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮಲಿಕ್, ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ; ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

"ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ, ರೈತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ," ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರೈತರ ಆಡಳಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀವು ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ," ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಮೂರು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ರೈತರ ಆಂದೋಲನದ ಬೆಂಬಲಿಗರಾದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮಲಿಕ್, ರೈತರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬದಲಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದರು.

"ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ರೈತರನ್ನು ಭಿಕ್ಷುಕರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳ ಹಂಬಲವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೈತರ ಚಳವಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲೂ ಸಿದ್ಧ ಎಂದ ಅವರು, ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತೊರೆಯದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ರೈತ ಆಂದೋಲನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರಲು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಘೋಷಿಸುವ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆಯೇ, ರೈತರ ಆಂದೋಲನವು ಗಂಭೀರ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಮರುದಿನ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು ಎಂದು ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೇಣು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ರೈತರ ನಾಯಕರಾದ ಚೌಧರಿ ಛೋಟು ರಾಮ್ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದರು. ತಾನು ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ರದ್ದತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದ ಚಾರ್ಖಿ ದಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಪ್ ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

English summary

Meghalaya Governor Satyapal Malik on Sunday called on the farmers to get united and vote for a change in the next Lok Sabha elections due in two years.