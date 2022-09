ಜೈಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುವುದೇ!?

India

oi-Rajashekhar Myageri

ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: ಮೇಘಾಲಯದ ಜೈಲಿನಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರುವ ನಾಲ್ವರು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರ ಗುಂಪೇ ಹೊಡೆದು ಹತ್ಯೆಗೈದಿರುವ ಘಟನೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಜೈಟಿಂಯಾ ಹಿಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರ ಶನಿವಾರ ಜೊವೈ ಜೈಲಿನಿಂದ ಆರು ಮಂದಿ ಕೈದಿಗಳ ಗುಂಪು ಪರಾರಿ ಆಯಿತು. ಈ ಪೈಕಿ ಐವರು ಕೈದಿಗಳು ಭಾನುವಾರ 70 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಾಂಗ್ ಪುಂಗ್ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೇಳಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾ- ಗುಟುಕು ಹನಿ ನೀರಿಗೆ ನಡೆಯಿತು ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ!

ಜೈಲಿನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೈದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಲರ್ಟ್ ಆದರು ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಆರ್ ರಾಬೋನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Meghalaya: 4 undertrial prisoners, who escaped from jail, were allegedly killed by a mob. A large number of people turned up and chased the group of prisoners to a nearby forest. Know more.