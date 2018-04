ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಉರುಳಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್: 9 ಜನ ದುರ್ಮರಣ

ನಲ್ಗೊಂಡ, ಏಪ್ರಿಲ್ 06: ತೆಲಂಗಾಣದ ನಲ್ಗೊಂಡದಲ್ಲಿ ಇಂದು(ಏ.06) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಆಟೋ: ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 10 ಜನರ ದುರ್ಮರಣ

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೊಂದು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ 9 ಜನ ಮೃತರಾಗಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ.

