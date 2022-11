ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇನೆಗೆ ಅನರ್ಹ: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೊರೆ ಹೋದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

India

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 11: ತನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತಿನ ಟ್ಯಾಟೂ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೇನೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಐಎ) ಮತ್ತು ಇತರ ಪಡೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನರ್ಹ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮನವಿಗೆ ಅಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಟೂವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಣ್ಣ ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಟ್ಯಾಟೂ ತೆಗೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ತಿಳಿಸಲಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿವರವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಟ್ಯಾಟೂ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಚಿಸಿರುವ ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವನ ವಾದವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೈಟ್ ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಪೀಠವು ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ನಡೆದ ವಿವರವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ) ಹುದ್ದೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಐಎ, ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್ ಮತ್ತು ರೈಫಲ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಜಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.

ರೈಫಲ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಬಲಗೈಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಚ್ಚೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

A man who was declared ineligible for recruitment to the Central Armed Police Force, National Investigation Agency (NIA) and other forces for having a tattoo of a religious symbol on the back of his right hand has moved the Delhi High Court challenging the authorities' decision.