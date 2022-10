ಮೇಡನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಥಗಿತ

India

oi-Punith BU

ಹರಿಯಾಣ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 12: ಮೇಡನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರಕ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಕಂಪನಿಯ ಔಷಧದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಔಷಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ 12 ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹರಿಯಾಣ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅನಿಲ್ ವಿಜ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹರಿಯಾಣ ಔಷಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಐದು ಪುಟಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 66 ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು: ಮೇಡನ್ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು

ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಮೇಡನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್‌ಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಸಹ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವು ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕಚೇರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ವಿಫಲವಾದರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, 1940 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, 1945 ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಎಕ್ಸ್-ಪಾರ್ಟೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕಮ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್‌ನ ಮನಮೋಹನ್ ತನೇಜಾ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಿರಪ್‌ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಲುಷಿತ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ವಿವಾದ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸೇವನೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

English summary

A week after the World Health Organization declared the cough syrup manufactured by Maiden Pharmaceuticals to be deadly, the Haryana government has suspended production of the company's drug.