'ಮಹಾ' ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದ ಉದ್ಧವ್‌ ಠಾಕ್ರೆ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮರುನಾಮಕರಣಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ

oi-Ravindra Gangal

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 27: ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಗ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಮರಾಠಿ ವಿರೋಧ ನಿಲುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ ಶಿಂಧೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Shiv Sena leaders who have been making noise on the Belgaum issue are making controversial statements on the Belgaum issue. Speaking about this, former CM Uddhav Thackeray said that he will approach the Supreme Court to declare Belgaum as a Union Territory,